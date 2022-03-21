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Экономика
21 марта 2022  16:22
Эльза Кузнецова

На Зеленодольском хлебокомбинате назначен новый генеральный директор

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Генеральным директором ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат» назначена Елена Мартынова. Ее кандидатуру на расширенном совещании в Зеленодольске представил сегодня глава района Михаил Афанасьев.

Новый руководитель озвучила планы по расширению производства на предприятии.

«Учитывая положение в стране, рассчитываем расширить ассортимент социальных хлебов, расширить географию, будем двигаться в Чебоксары, в Чувашию и возьмем Йошкар-Олинское направление. На данный момент объемы производства упали, в связи с этим будем стараться предпринимать новые решения, наладили отношения с торговой сетью „Магнит“. Вскоре на полках появится наша новая линейка продукции», — отметила она.

 

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