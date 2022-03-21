На Зеленодольском хлебокомбинате назначен новый генеральный директор

Генеральным директором ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат» назначена Елена Мартынова. Ее кандидатуру на расширенном совещании в Зеленодольске представил сегодня глава района Михаил Афанасьев.

Новый руководитель озвучила планы по расширению производства на предприятии.

«Учитывая положение в стране, рассчитываем расширить ассортимент социальных хлебов, расширить географию, будем двигаться в Чебоксары, в Чувашию и возьмем Йошкар-Олинское направление. На данный момент объемы производства упали, в связи с этим будем стараться предпринимать новые решения, наладили отношения с торговой сетью „Магнит“. Вскоре на полках появится наша новая линейка продукции», — отметила она.