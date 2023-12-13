На зебре в Казани водитель «Лады» сбил 11-летнего мальчика

На Волгоградской в Казани водитель сбил 11-летнего мальчика, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло накануне днем, когда 46-летний водитель «Лады» не уступил дорогу и сбил ребенка на нерегулируемом переходе.

В итоге парень получил различные травмы, врачи отпустили его из травмпункта после осмотра.