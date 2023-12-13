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Происшествия 13 декабря 2023 11:13

На зебре в Казани водитель «Лады» сбил 11-летнего мальчика

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На Волгоградской в Казани водитель сбил 11-летнего мальчика, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло накануне днем, когда 46-летний водитель «Лады» не уступил дорогу и сбил ребенка на нерегулируемом переходе.

В итоге парень получил различные травмы, врачи отпустили его из травмпункта после осмотра.

#сбили ребенка
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