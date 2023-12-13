news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На зебре в Казани водитель «Лады» сбил 11-летнего мальчика
Скопировать ссылку
На Волгоградской в Казани водитель сбил 11-летнего мальчика, сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло накануне днем, когда 46-летний водитель «Лады» не уступил дорогу и сбил ребенка на нерегулируемом переходе.
В итоге парень получил различные травмы, врачи отпустили его из травмпункта после осмотра.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2