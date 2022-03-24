На зданиях мэрии и управлений в Нижнекамске на один час отключат подсветку

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Нижнекамск 26 марта поддержит экологическую акцию «Час земли», на зданиях мэрии и управлений города химиков будет отключена подсветка фасадов. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Цель акции — привлечь внимание к проблемам экологии, необходимости сохранения природных ресурсов и окружающей среды.

Принять участие в мероприятии может любой — для этого необходимо с 20.30 до 21.30 выключить свет в своем доме и отключить все электроприборы.

Ежегодно в акции участвуют более 2 млрд человек по всему миру. В России «Час земли» проводится начиная с 2009 года.