На здании вуза в Казани появится мемориальная доска Михаилу Девятаеву

В Казани планируется установка мемориальной доски Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву. Она появится на фасаде здания Волжского государственного университета водного транспорта, сообщается в постановлении, подписанном Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

На доске будет выгравирована надпись на русском и татарском языках: «В 1934–1937 гг. в Казанском речном техникуме учился Герой Советского Союза Михаил Петрович Девятаев, совершивший легендарный побег из фашистского концлагеря на вражеском самолете».

Напомним, что в этом году исполнилось 104 года со дня рождения Девятаева. Он был уроженцем села Торбеево Спасского уезда, из которого в возрасте 17 лет переехал в Казань, где и окончил техникум. После Великой Отечественной войны он вновь вернулся в столицу Татарстана. В память героя названа одна из улиц в Вахитовском районе города, а также высажена хвойная аллея.