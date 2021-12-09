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Общество
9 декабря 2021  14:00

На здании вуза в Казани появится мемориальная доска Михаилу Девятаеву

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В Казани планируется установка мемориальной доски Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву. Она появится на фасаде здания Волжского государственного университета водного транспорта, сообщается в постановлении, подписанном Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

На доске будет выгравирована надпись на русском и татарском языках: «В 1934–1937 гг. в Казанском речном техникуме учился Герой Советского Союза Михаил Петрович Девятаев, совершивший легендарный побег из фашистского концлагеря на вражеском самолете». 

Напомним, что в этом году исполнилось 104 года со дня рождения Девятаева. Он был уроженцем села Торбеево Спасского уезда, из которого в возрасте 17 лет переехал в Казань, где и окончил техникум. После Великой Отечественной войны он вновь вернулся в столицу Татарстана. В память героя названа одна из улиц в Вахитовском районе города, а также высажена хвойная аллея.

#мемориальная доска #Михаил Девятаев
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