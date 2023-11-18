На здании театра имени Баталова в Бугульме установят мемориальную доску в его честь

Фото: Бугульминский драмтеатр

На здании Бугульминского государственного русского драматического театра имени Баталова установят мемориальную доску. Торжественное мероприятие состоится 20 ноября, в день рождения народного артиста СССР Алексея Баталова. В 1942–1943 годах он сыграл в этом здании первые роли.

Во время Великой Отечественной войны юный Алексей вместе с матерью и двумя братьями был эвакуирован в Бугульму. Здесь Нина Ольшевская организовала небольшой театр для местных жителей. 14-летний сын проводил в нем много времени. Сначала он был рабочим сцены, а позже вышел на нее в качестве артиста.

В 2008 году театру, в котором начинался творческий путь Баталова, было присвоено его имя.

Открытие мемориальной доски назначено на 12 часов дня 20 ноября по адресу: улица Ленина, 28. В этот день известному артисту исполнилось бы 95 лет.