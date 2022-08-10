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Ру Тат
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Здоровье
10 августа 2022  20:38

В Альметьевске рабочие приступили к монтажу кровли нового центра общей врачебной практики

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В микрорайоне Алсу Альметьевска строят Центр общей врачебной практики и детского поликлинического отделения. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Проект финансируется по программе модернизации первичного звена здравоохранения Татарстана национального проекта «Здравоохранение».

«На сегодняшний день подрядчик завершил перекрытие этажа и приступил к монтажу конструкции кровли», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Все работы ведутся строго по графику, сдадут центр в установленные сроки, заметили в Минздраве республики.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента Владимира Путина. 

#Альметьевск
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