На здании астрономической обсерватории КФУ установлен памятный знак ЮНЕСКО

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Торжественное открытие памятной таблички, посвященной включению астрономической обсерватории КФУ в список ЮНЕСКО, состоялось сегодня в Казани. Одна табличка установлена на здании в центре столицы Татарстана, а другая такая же – на астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта в Зеленодольском районе.

Мероприятие в Казани прошло с участием Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.

«Республика Татарстан занимает первое место в России по объектам Всемирного культурного и материального наследия ЮНЕСКО. Это огромный опыт работы всего нашего большого коллектива. Хочу поздравить всех нас с сегодняшним знаменательным историческим событием», — сказал он.

Спикер напомнил, что на сегодняшний день в список ЮНЕСКО на территории Татарстана включены Казанский Кремль, Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска, а также обсерватории Казанского федерального университета. Все четыре объекта – достояние и гордость нашей страны и республики, результат большой плодотворной работы, которая проводится по сохранению культурного и природного наследия.

«Продвижение астрономических обсерваторий КФУ в список ЮНЕСКО началось давно. Идея о включении астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта в список ЮНЕСКО впервые была выдвинута в 2009 году», - заметил Государственный Советник Республики Татарстан.

Он напомнил, что в 2017 году эту инициативу поддержала Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Находясь в Татарстане, она посетила астрономическую обсерваторию им. В.П.Энгельгардта. А в 2019 году в Казани прошел международный форум «Астрономия и мировое наследие», на котором были обсуждены конкретные меры по подготовке досье для Комитета Всемирного наследия.

Астрономические обсерватории Казанского федерального университета были включены в список ЮНЕСКО на расширенной 45-й сессии Комитета, которая прошла 10-25 сентября 2023 года в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии.

«Установленная сегодня табличка и знак ЮНЕСКО – это не только свидетельство ценности этого объекта, но и дань памяти ученым, благодаря которым более 200 лет назад в Казанском университете появилась кафедра астрономии, а затем и эти уникальные обсерватории», – подчеркнул Шаймиев.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин сообщил, что это уже четвертый объект для Татарстана и 32-й объект для России.

«Это повышает престиж и привлекательность Татарстана и России. Надеюсь, что Россия и Татарстан будут и дальше работать над тем, чтобы в списке ЮНЕСКО появлялись новые объекты», – сказал Панкин.

Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин в своем выступлении отметил труд ученых КФУ и Академии наук Татарстана. Он поблагодарил фонд «Возрождение» и Минтимера Шаймиева лично за проделанную работу.

Торжественное мероприятие прошло в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». В нем также принимали участие депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова, министр культуры РТ Ирада Аюпова и другие.