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Происшествия 15 июля 2025 09:42

На ж/д вокзале в Ульяновске задержали татарстанца с экстремистской татуировкой

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На железнодорожном вокзале станции «Ульяновск-Центральный» транспортные полицейские задержали 48-летнего жителя Татарстана с татуировкой, являющейся символикой экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ПФО.

В отношении татарстанца составили административный протокол по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

Теперь мужчине грозит до 15 суток ареста.

#полицейские #Ульяновск #экстремизм
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