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Общество 19 февраля 2025 20:50

На ж/д станциях Камаево и Каратун в РТ отремонтируют пассажирские платформы

В Татарстане в этом году отремонтируют здания станции Албаба, пешеходный тоннель остановочного пункта Обсерватория и пассажирские платформы на станциях Камаево и Каратун. Кроме того, будут благоустроены территории станций Буа и Кукмор, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Обновление пассажирской инфраструктуры – одна из приоритетных задач на магистрали. Ремонтные работы будут проводиться с применением новых технологий и современного оборудования», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Всего в этом году на Горьковской магистрали будет обновлено более 20 станций и остановочных пунктов.

В прошлом году было обновлено 25 объектов пригородной инфраструктуры. Масштабные работы в том числе проведены в Татарстане при подготовке к саммиту БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября 2024-го.

#горьковская железная дорога #железная дорога
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