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На ж/д станции в Казани под колесами электрички погиб пожилой мужчина
Сегодня утром вблизи железнодорожной станции Тихорецкая в Казани 77-летний пенсионер погиб под колесами электрички. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.
Предварительно, мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном для этого месте. Машинист пригородного поезда сообщением Аэропорт- Казань применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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