На ж/д станции в Казани под колесами электрички погиб пожилой мужчина

Сегодня утром вблизи железнодорожной станции Тихорецкая в Казани 77-летний пенсионер погиб под колесами электрички. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

Предварительно, мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном для этого месте. Машинист пригородного поезда сообщением Аэропорт- Казань применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).