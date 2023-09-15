На заводы, коровники и не только: как в Казани решают, что делать с кадровым голодом

Обеспечение квалифицированными кадрами является одним из важнейших факторов развития экономики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если мигрант не трудоустроился в течение трех месяцев, его выпроваживают из страны»

Обеспечение квалифицированными кадрами является одним из важнейших факторов развития экономики, заявил накануне в послании Госсовету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Решение данной задачи должно быть системным, охватывая все ключевые компоненты. Начинать работу необходимо со школьной скамьи», – подчеркнул он.

Поручение Раиса Татарстана сегодня обсудили представители министерств и ведомств в Торгово-промышленной палате РТ. Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отметила, что низкий уровень безработицы оказывает влияние на рейтинг инвестиционного климата.

«Для инвестиционной привлекательности это нехорошо. Любой инвестор приходит и задает вопрос: А кто будет работать у меня на предприятии?», – сказала она.

По данным спикера, уровень безработицы в Татарстане сейчас немного ниже, чем в целом по России. Минуллина рассказала, как кадровый вопрос решают в разных странах мира. Для примера она привела Катар, где используют труд мигрантов. В государстве на Ближнем Востоке самый низкий уровень безработицы – 0,1%, мигранты там составляют 88% работающего населения.

Миннулина привела примеры стран, где используют труд мигрантов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Экспат может быть трудоустроен, только если нет местного жителя, который может выполнять эту работу», – отметила Минуллина.

Приезжий соискатель должен иметь сертификат о надлежащем поведении в родной стране, который выдают правоохранительные органы. При отсутствии у человека работы в течение трех месяцев министерство труда отменяет разрешение на работу.

«Если мигрант не трудоустроился, его выпроваживают из страны», – подчеркнула спикер.

«В Сингапуре женщины выходят на работу на третий месяц после рождения ребенка»

В качестве других полезных практик спикер назвала вовлечение в экономический оборот новых возрастных категорий – молодежи и пенсионеров, а также людей с ограниченными возможностями, работу вахтовым методом, послабление миграционной политики, сервисы для молодых мам.

«В Сингапуре женщины выходят на работу уже на третий месяц после рождения ребенка», – заметила Миннуллина.

Спикер добавила, что и сама – молодая мама, ее малышу 1,5 года. По ее словам, стимулирующими мерами со стороны работодателя могут быть улучшение условий труда, повышение заработной платы, социальное и арендное жилье, развитие дистанционных технологий и программ трудоустройства для всей семьи.

По данным Талии Минуллиной, уровень безработицы в Татарстане сейчас немного ниже, чем в целом по России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К примеру, целый ряд стран – Япония, Португалия, Ирландия, Италия, США, Австралия, Швейцария предоставляют субсидии или гранты на переезд работников в сельскую местность. Также некоторые страны практикуют налоговые льготы для переехавших работников, реализуют программы по переселению и возврату соотечественников.

Минуллина подытожила, что для решения вопроса необходим комплексный подход.

«С миру по нитке — хорошо, но нужно собраться всем вместе, необходим комплексный подход. Нужна региональная программа с учетом мирового опыта, федеральной повестки и территориально-пространственного развития через госпрограммы и нацпроекты. Нужно учитывать интересы не только крупных, но и средних предприятий, деловых объединений, самозанятых, образовательных учреждений», – сказала она.

Предприятия Нижегородской области взяли в аренду 1000 сотрудников

О применении аутстафиинга (наем работника, который фактически является штатным сотрудником другой компании) в производственной сфере рассказал руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

По его словам, Нижегородская область славится промышленным потенциалом, поэтому имеет схожие проблемы с Татарстаном. На рынке труда в Нижегородской области на одного соискателя сейчас приходится 11 вакансий, а в производственной сфере ситуация еще хуже –18 вакансий на человека. Аутстаффиинг используется на предприятиях области с 2021 года.

«Для привлечения специалистов без оформления в штат есть две причины – нехватка кадров и проблемы с жильем», – заметил Пантюхин.

На рынке труда в Нижегородской области на одного соискателя сейчас приходится 11 вакансий, а в производственной сфере –18 вакансий на человека Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Такая схема привлечения кадров возможна в разных ситуациях. К примеру, если небольшая компания не может самостоятельно нанять персонал, работодатель не хочет включать в штат работников, которые не прошли испытательный срок или выполняют свои задачи временно. К тому же у некоторых промпредприятий сейчас есть заказы на небольшой срок – до 1,5 лет.

В числе преимуществ спикер назвал сокращение расходов на содержание кадровой службы и бухгалтерии, налоговую оптимизацию, повышение инвестиционной привлекательности компании, управление рисками. Но есть и недостатки. Это ненадежность компаний, которые предоставляют аутстаффиинговые услуги.

«В целом за последнее время более тысячи работников были привлечены по механизму аутстаффинга в Нижегородской области. Нужно на уровне государства и муниципалитета поддерживать это направление», – сказал участник круглого стола.

«Как привлечь молодежь на комбайны и в коровники?»

Председатель правления Промышленного кластера РТ Сергей Майоров заметил, что рынок труда сейчас переживает наиболее острый за последнее десятилетие кадровый голод. Производство набирает обороты и нуждается в притоке специалистов.

Сергей Майоров заметил, что рынок труда сейчас переживает наиболее острый за последнее десятилетие кадровый голод Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ситуация на рынке труда кардинально изменилась. Если раньше предприятия проводили конкурсный отбор кандидатов на рабочее место, то сейчас к окончанию вузов почти все выпускники трудоустроены. Ничего нет страшнее на рынке труда, когда этот рынок – работника», – заметил он.

Наметилась тенденция по опережающему росту заработной платы против производительности труда, а это тупиковая ситуация, считает эксперт. Майоров рассказал о различных технологиях по привлечению кадров в промышленный кластер, в их числе обеспечение жильем специалистов, развитие социальной инфраструктуры, а также профориентационные проекты «Город профессий» в Сабинском районе и «Развитие школьного промышленного туризма».

Директор казанского филиала HeadHunter Альбина Султанова проинформировала о ситуации на рынке труда республики. Согласно ее данным, еще в начале 2021 года на одну вакансию в регионе было пять резюме, а сейчас на одну вакансию приходится лишь по два кандидата.

«По итогам июня мы зафиксировали самый низкий порог за всю историю компании», – заметила она.

Кадровый голод испытывают разные отрасли и сферы – производство, сервисное обслуживание, продажи, гостиничный бизнес, масс-медиа и другие. Дефицитом кадров всерьез обеспокоены и предприятия АПК. Заместитель гендиректора АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Айрат Алеев считает, что отрасли нужны дополнительные меры поддержки на уровне республики.

Дефицитом кадров всерьез обеспокоены и предприятия АПК Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Молодежь идет в бизнес, в цифровые технологии. На комбайны и в коровники привлечь молодежь очень и очень сложно», – сказал Алеев.

Руководитель компании группы компаний «Сервис стиль» Лениза Ризванова рассказала о том, как создавала мебельное производство и привлекала персонал. В числе бонусов она назвала бесплатные обеды, автобус до производства, медстраховки.

«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, я вот развиваю корпоративную культуру», – сказала Ризванова.

По итогам работы круглого стола планируется провести республиканское совещание, чтобы обсудить все предложения экспертов и сформировать в дальнейшем новый программный документ.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»