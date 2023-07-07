news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 7 июля 2023 11:51

На заводе в Самарской области прогремел взрыв, шесть человек погибли

Скопировать ссылку
news_top_970_100

На заводе в Самарской области прогремел взрыв, сообщает ТАСС.

По данным агентства, взрыв произошел на заводе «Промсинтез».

В результате шесть человек погибли, еще двое пострадали.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное