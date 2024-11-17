На заводе в Ижевске произошел взрыв из-за БПЛА

В Удмуртии произошел взрыв в заводском цехе из-за падения БПЛА.

Как сообщают РИА Новости, один человек пострадал, но серьезных разрушений нет.

Пострадавшего госпитализировали—состояние средней степени тяжести.

Глава региона Александр Бречалов сообщил, что взрыв произошел на улице Ленина в Ижевске.