news_header_top_970_100
Руc Тат
news_top_970_100
Происшествия 23 января 2024 16:42

На заводе Миноборонпрома Азербайджана произошел взрыв

Скопировать ссылку

На заводе «Араз», принадлежащем Миноборонпрому Азербайджана, прогремел взрыв, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в городе Ширван. По предварительной версии, в результате взрыва пострадали три человека.

Предполагается, что взрыв произошел из-за удара молотком по 120-миллиметровому снаряду миномета. Ведется расследование.

#азербайджан
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2