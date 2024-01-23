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На заводе Миноборонпрома Азербайджана произошел взрыв
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На заводе «Араз», принадлежащем Миноборонпрому Азербайджана, прогремел взрыв, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в городе Ширван. По предварительной версии, в результате взрыва пострадали три человека.
Предполагается, что взрыв произошел из-за удара молотком по 120-миллиметровому снаряду миномета. Ведется расследование.
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