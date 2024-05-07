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На заводе им. Горького спустили на воду корабль «Виктор Великий» и МРК «Тайфун»
На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, входящем в состав судостроительной корпорации «Ак Барс», сегодня состоялась церемония спуска на воду патрульного корабля проекта 22160, которому приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом России присвоено наименование «Виктор Великий». Также нести боевое дежурство из Зеленодольска вскоре отправится малый ракетный корабль проекта 22800 «Тайфун».
Мероприятие приурочили к празднованию 79-й годовщины Великой Победы. В нем приняли участие министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, начальник Управления кораблестроения Главного Командования ВМФ России Ильяс Шигапов, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев и другие почетные гости.
«Сегодня, в день инаугурации нашего всенародно избранного Президента, Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Владимировича Путина, и в преддверии величайшего праздника – Дня Победы, мы спускаем на воду две боевые единицы военно-морского флота – малый ракетный корабль “Тайфун” и патрульный корабль “Виктор Великий”. Они показали себя как высокоэффективное оружие военно-морского флота», – отметил контр-адмирал Ильяс Шигапов.
Он также передал поздравления коллективу завода от имени главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева и выразил надежду на то, что корабли покажут свое высокое качество во время несения службы.
Как рассказал гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов, патрульные корабли проекта 22160 «Виктор Великий» имеют неограниченную зону плавания. Они, в том числе, представлены и в центре России, который далек от морей и океанов. Предназначены такие корабли для охраны территориальных вод, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды и других аналогичных целей.
«Да, мы прекрасно понимаем, что тенденции сейчас меняются. Мы все внимательно смотрим, читаем [новости] и видим, что сегодня появились безэкипажные катера, другие виды транспорта. Всё это учтено [при разработке] корабля имени Виктора Великого для того, чтобы он сегодня обеспечивал защиту от ПВО, идущих по воде катеров и других целей», – отметил спикер.
МРК проекта 22800 «Тайфун» – многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны ВМФ России. Они относятся к кораблям третьего ранга и предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне, для участия в выполнении задач мирного времени.
По традиции в начале церемонии спуска на воду кораблей об их носовые части символически разбили бутылки шампанского их «крестные матери». Для «Виктора Великого» ей стала распределитель работ цеха №18 Наталья Титова, а для «Тайфуна» – ведущий инженер по нормированию труда цеха №17 Ольга Иванова. Прежде чем отправиться на места дислокации, обоим кораблям еще предстоит пройти испытания. О том, где они будут нести службу, не сообщается.
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