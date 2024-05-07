На заводе им. Горького спустили на воду корабль «Виктор Великий» и МРК «Тайфун»

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, входящем в состав судостроительной корпорации «Ак Барс», сегодня состоялась церемония спуска на воду патрульного корабля проекта 22160, которому приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом России присвоено наименование «Виктор Великий». Также нести боевое дежурство из Зеленодольска вскоре отправится малый ракетный корабль проекта 22800 «Тайфун».

Мероприятие приурочили к празднованию 79-й годовщины Великой Победы. В нем приняли участие министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, начальник Управления кораблестроения Главного Командования ВМФ России Ильяс Шигапов, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев и другие почетные гости.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Сегодня, в день инаугурации нашего всенародно избранного Президента, Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Владимировича Путина, и в преддверии величайшего праздника – Дня Победы, мы спускаем на воду две боевые единицы военно-морского флота – малый ракетный корабль “Тайфун” и патрульный корабль “Виктор Великий”. Они показали себя как высокоэффективное оружие военно-морского флота», – отметил контр-адмирал Ильяс Шигапов.

Он также передал поздравления коллективу завода от имени главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева и выразил надежду на то, что корабли покажут свое высокое качество во время несения службы.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Как рассказал гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов, патрульные корабли проекта 22160 «Виктор Великий» имеют неограниченную зону плавания. Они, в том числе, представлены и в центре России, который далек от морей и океанов. Предназначены такие корабли для охраны территориальных вод, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды и других аналогичных целей.

«Да, мы прекрасно понимаем, что тенденции сейчас меняются. Мы все внимательно смотрим, читаем [новости] и видим, что сегодня появились безэкипажные катера, другие виды транспорта. Всё это учтено [при разработке] корабля имени Виктора Великого для того, чтобы он сегодня обеспечивал защиту от ПВО, идущих по воде катеров и других целей», – отметил спикер.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

МРК проекта 22800 «Тайфун» – многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны ВМФ России. Они относятся к кораблям третьего ранга и предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне, для участия в выполнении задач мирного времени.

По традиции в начале церемонии спуска на воду кораблей об их носовые части символически разбили бутылки шампанского их «крестные матери». Для «Виктора Великого» ей стала распределитель работ цеха №18 Наталья Титова, а для «Тайфуна» – ведущий инженер по нормированию труда цеха №17 Ольга Иванова. Прежде чем отправиться на места дислокации, обоим кораблям еще предстоит пройти испытания. О том, где они будут нести службу, не сообщается.