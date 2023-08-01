На защиту от кибератак Управделами Раиса Татарстана направит 6,7 млн рублей

На техническую защиту информации объектов информатизации Управление делами Раиса Татарстана направит из бюджета республики более 6 млн 700 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить аттестацию двух автоматизированных рабочих мест на базе ПЭВМ и одного на базе электронной пишущей машинки, провести аттестации нескольких выделенных помещений со спецобследованием. При этом подчеркивается, что исполнитель должен будет «строго хранить конфиденциальность информации, содержащей служебную и коммерческую тайны».

На выполнение работ контрактом предусмотрено 30 дней с момента его заключения.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщил, что с начала года количество атак на цифровые ресурсы Татарстана выросло сразу в 10 раз в сравнении с 2022 годом. А если брать показатели 2021-го, то в 120 раз. В Минцифры РТ предложили снизить число кибератак с помощью «суверенного интернета».