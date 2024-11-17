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Рифкат Минниханов предложил учредить медаль имени Тукая
На заседании Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар прозвучало предложение учредить медаль имени Габдуллы Тукая. С такой инициативой выступил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.
«В 2026 году отмечаем 140-летие Габдуллы Тукая. В связи с этой датой есть некоторые предложения. Во-первых, предлагаю учредить медаль имени Габдуллы Тукая за реализацию учений, идей Тукая. Во-вторых, придание премии Тукая международного масштаба», – сказал он.
Председатель совета «Милли шура» Василь Шайхразиев на эти предложения ответил: «Хорошо, записали».
Государственная премия РТ имени Габдуллы Тукая учреждена 8 апреля 1958 года по указу Министерства культуры ТАССР.
Гелюза Ибрагимова
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