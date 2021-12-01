На заседании «Милли шура» подвели итоги проектов 2021 года

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Сегодня представители Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар рассказали об итогах реализации проектов в 2021 году и обсудили планы на будущее.

«Как центральный орган мы сами предложили перечень мероприятий на следующий год, изучили планы татарских организаций в регионах и других странах, и составили общий план, который затем отправили всем руководителям. Из-за пандемии пришлось внести в планы изменения, работали в онлайн и офлайн форматах», — отметил на заседании председатель «Милли шура» — вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.

По его словам, в следующем году деятельность совета захватит Приволжье, Урал, Сибирь, Южный, Центральный, Северо-Западный, Дальневосточный федеральные округа.

«В 2022 году мы будем работать под девизом „Мы вместе, в единстве — наша сила!“. В конце июля — начале августа пройдет VIII съезд „Милли шура“, где будем выбирать председателя и членов совета. Будем готовиться к этим мероприятиям», — сказал он.

Руководитель исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров отметил, что текущий год для татарского мира был богат на события. «Год принес нам немало испытаний. Татарский мир потрясли уход Фарита Гибатдинова, Ирека Сабирова, Фандаса Сафиуллина, Надира Даулет, Бехзата Акташ и других выдающихся личностей. Своей деятельностью эти люди оказали большое влияние не только на свои организации, но и на весь татарский мир», — сказал он.

Важнейшим событием этого года Данис Шакиров назвал Всероссийскую перепись населения. «Мы провели ее организованно. Опорой стали татарские организации, их руководители, активисты. В условиях пандемии было сложнее проводить мероприятия, но перепись населения активировала татар во многих регионах», — отметил он.

Шакиров отметил, что в ряде регионов были решены проблемы, волновавшие татарскую общественность.

«Например, в Якутии татарской организации был выделен офис, в Новосибирске открыт Центр татарской культуры, в Бурятии — татарский дом, в Ростове-на-Дону татарскому культурному центру выделено здание, а в Большереченском районе Омской области отведена земля под татарское кладбище», — добавил руководитель исполкома ВКТ.

Спикер отметил, что руководителям организаций в возрасте необходимо решить вопрос подготовки преемников. «На повестке дня стоит вопрос привлечения молодежи. Решение одно — нужно воспитать национальных лидеров, не бояться поручать им важные задачи», — подчеркнул Шакиров.

На встрече вспомнили такие мероприятия, как национальное собрание («Милләт җыены»), сход предпринимателей татарских сел, Всемирный форум татарских женщин, Всероссийский форум религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия», Болгарский сход, Сабантуй и другие. Планировалось провести около 400 мероприятий, из них более 300 прошли в офлайне.

Членам заседания «Милли шура» представили план работы на следующий год. В течение 10 дней будут принимать предложения и дополнения. В 2022 году татарский мир отметит 30-летие Всемирного конгресса татар и 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. «Подготовка уже началась, мы должны провести их на должном уровне», — заключил Данис Шакиров.