На заседании комиссий Госсовета обсудили кадровые вопросы в сфере физкультуры и спорта

Совместное выездное заседание комиссий Государственного совета РФ по направлениям «Физическая культура и спорт» и «Кадры» прошло 19 мая. Участники обсудили кадровую политику в сфере спорта, подготовку специалистов и меры поддержки отрасли, сообщает «Объясняем.рф».

Заседание провел губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. В мероприятии приняли участие министр спорта России Михаил Дегтярев, министр просвещения России Сергей Кравцов, главы регионов, представители спортивных федераций и общественных организаций, тренеры и учителя физкультуры.

Участники обсудили стратегические приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и спорта, вопросы кадровой потребности спортивных федераций, квалификацию спортивных судей, а также систему подготовки и переподготовки специалистов.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что проблема дефицита кадров в спортивной сфере остается актуальной для всех регионов страны. По его словам, подготовка тренера, преподавателя физкультуры или спортивного врача занимает не менее пяти-семи лет, тогда как строительство спортивных объектов требует значительно меньше времени.

«Разрыв между временем строительства спортивных объектов и подготовкой специалистов ощущается сильнее в провинции и глубинке. Для компенсации этого разрыва существуют инструменты, такие как целевое обучение, программа „Земский тренер“ и жилищные сертификаты. Однако ситуация варьируется от региона к региону», – сказал губернатор Калужской области.

Итоги заседания прокомментировал помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин. Он отметил, что кадровое обеспечение остается актуальным вопросом для всех отраслей, включая сферу спорта.

По словам Дюмина, в регионах активно развивается спортивная инфраструктура – открываются ледовые арены, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные площадки. При этом сохраняются проблемы, связанные с оплатой труда, поддержкой молодых специалистов, обеспеченностью инфраструктурой и доступом к современной методической информации.

«Председателям комиссий Государственного совета и руководителям федеральных министерств необходимо уделить этим вопросам самое пристальное внимание. Предложения, которые выработаны на сегодняшнем заседании, должны быть собраны и проработаны в рамках комиссий Госсовета „Кадры“ и „Физическая культура и спорт“ и затем представлены главе государства», – подчеркнул Алексей Дюмин.