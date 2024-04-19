news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 19 апреля 2024 11:03

На заседании Госсовета Татарстана избраны мировые судьи

Скопировать ссылку

На 53-м заседании Государственного Совета Татарстана избраны мировые судьи. Кандидатов представил исполняющий обязанности председателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский. Парламентарии одобрили кандидатуры трех мировых судей.

Так, новым мировым судьей на судебном участке №2 по Авиастроительному судебному району Казани избрана Валентина Вахрамеева, на судебном участке №6 по Альметьевскому судебному району – Альбина Аширова, на судебном участке №5 по Вахитовскому судебному району Казани – Сергей Пупков.

Срок их полномочий – три года.

#мировые судьи татарстана
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2