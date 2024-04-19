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На заседании Госсовета Татарстана избраны мировые судьи
На 53-м заседании Государственного Совета Татарстана избраны мировые судьи. Кандидатов представил исполняющий обязанности председателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский. Парламентарии одобрили кандидатуры трех мировых судей.
Так, новым мировым судьей на судебном участке №2 по Авиастроительному судебному району Казани избрана Валентина Вахрамеева, на судебном участке №6 по Альметьевскому судебному району – Альбина Аширова, на судебном участке №5 по Вахитовскому судебному району Казани – Сергей Пупков.
Срок их полномочий – три года.
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