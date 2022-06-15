На заседании Госсовета РТ рассмотрят кандидатуру Коробченко для назначения вице-премьером

В Казани сегодня состоится 32-е заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва. На нем депутаты обсудят кандидатуру Олега Коробченко для назначения вице-премьером РТ – министром промышленности и торговли.

«Президентом Татарстана в Госсовет внесена на согласование кандидатура Олега Коробченко для назначения заместителем Премьер-министра РТ – министром промышленности и торговли. В связи с этим в повестку включены три вопроса – о согласовании назначения Коробченко, о досрочном прекращении его полномочий депутата Госсовета, о внесении изменений в состав Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству, членом которого он был», – рассказала секретарь парламента Лилия Маврина.

Кроме того, по поручению Президента республики Рустама Минниханова Госсовет подготовил законодательную инициативу по внесению в Госдуму проекта федерального закона, связанного с изменением в 64-й статье Уголовного кодекса России. Речь идет об ужесточении наказания за изготовление, приобретение, хранение и распространение наркотиков.

Всего в повестку предстоящего заседания включено 32 вопроса, в том числе 13 республиканских законопроектов для рассмотрения в первом чтении и еще один проект закона, подготовленный ко второму чтению.

В первом чтении парламентарии обсудят законопроекты, касающиеся исполнения бюджетов Татарстана и Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ за 2021 год.

Депутаты также рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в Избирательный кодекс РТ и следующие республиканские законы: «О налоге на имущество организаций», «Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения», «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории РТ», «О градостроительной деятельности в РТ», «О науке и научной деятельности», «Об образовании».

На заседании будет заслушан отчет о деятельности Счетной палаты Татарстана в прошлом году.