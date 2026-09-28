На заседании Госсовета РТ избрали рабочие органы осенней сессии

Депутаты Государственного Совета Республики Татарстан на 24-м заседании избрали рабочие органы осенней сессии 2026 года.

В состав рабочих органов вошли секретариат, регламентная группа, комиссия по контролю за голосованием с использованием электронной системы и редакционная комиссия.

Секретариат осенней сессии возглавила Рима Мухамедшина. Руководителем регламентной группы избран Ринат Фазылов.

Комиссию по контролю за голосованием с использованием электронной системы возглавил Артур Абдульзянов. Руководителем редакционной комиссии стал Ильгиз Зайниев.

Проекты постановлений об избрании руководителей рабочих органов были вынесены на голосование и.о. Председателя Государственного Совета РТ Маратом Ахметовым. Депутаты поддержали все предложенные решения.