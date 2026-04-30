На заседании Госсовета РФ обсудили ускоренное внедрение беспилотников и поддержку промышленности

Фото: пресс-служба Госсовета РФ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность».

В обсуждении участвовали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, а также представители Минтранса, Минэкономразвития, правительства Москвы, регионов, Объединенной двигателестроительной корпорации, Федерального центра беспилотных авиационных систем, Росавиации и других отраслевых организаций.

Федорищев отметил, что вопросы повестки носят прикладной характер и требуют точечной доработки нормативной базы, механизмов поддержки и регулирования рынков. По его словам, особое внимание уделяется координации действий федеральных органов, регионов и бизнеса в сферах беспилотных летательных аппаратов, химической промышленности и системной поддержки отечественного производства.

Значительная часть заседания была посвящена развитию и ускоренному внедрению беспилотных технологий. Участники обсудили ограничения, влияющие на производство и эксплуатацию беспилотных авиасистем, и предложили меры по их смягчению.

Также рассматривались вопросы развития отечественных двигателей, регистрации и эксплуатации агробеспилотников массой более 30 кг и сертификации российских разработок. Отмечалось, что регулирование и развитие отрасли координируется в рамках национального проекта – от локализации продукции до расширения ее применения и сервисной модели.

Федорищев обратил внимание на то, что беспилотные технологии уже активно внедряются в гражданском секторе, в частности в сельском хозяйстве. Он отметил, что многие регионы начали использовать беспилотники для обработки полей, и это уже дает экономический эффект. При этом темпы внедрения остаются неравномерными.

Губернатор добавил, что совместно с Минпромторгом стоит задача показать возможности и методические наработки на примере регионов, где эта работа продвинулась дальше. Он также подчеркнул, что за 2024-2025 годы правительство приняло ряд решений для снятия барьеров, однако отдельные вопросы остаются.

В ходе заседания обсуждалась интеграция малых беспилотников в общую цифровую систему контроля воздушного пространства, и по этим вопросам были приняты решения.

Антон Алиханов со своей стороны указал на необходимость дальнейшей настройки регулирования в промышленности.

По его словам, требуется упростить допуск гражданских беспилотников в воздушное пространство, расширить их использование в контрольно-надзорной деятельности, продолжить локализацию производства двигателей, а также решить вопросы сырьевого обеспечения химической отрасли и совершенствования регулирования в сфере литий-ионных аккумуляторов, электротранспорта и систем хранения энергии.

Отдельно министр остановился на ситуации в химической промышленности. Он отметил, что ключевое значение имеет сера как базовый элемент для производства ряда критически важных продуктов. В отношении нее уже проработан ряд ограничительных и антидемпинговых мер, направленных на внутренний рынок.

При этом важно сохранить доступные цены на сырье для последующих этапов производства, консолидировать спрос и поддержать отечественную продукцию.

Для обеспечения стабильной загрузки мощностей в химической отрасли рассматривается механизм предсказуемого ценообразования на серу. Участники заседания вместе с представителями предприятий обсудили возможные меры поддержки и регулирования, учитывающие баланс интересов производителей и переработчиков на всех этапах производственной цепочки.

Отдельным блоком рассмотрели вопросы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. По итогам заседания в протокол включили предложения и рекомендации для дальнейшей проработки на уровне федеральных министерств.

Подводя итоги, Вячеслав Федорищев отметил, что работа комиссии прошла результативно. Он подчеркнул, что участники детально рассмотрели ключевые практические вопросы и приняли решения, которые должны помочь в короткие сроки снять системные ограничения, поддержать загрузку предприятий и обеспечить устойчивое развитие отраслей.

По его оценке, предложенные меры также позволят предприятиям химической промышленности сохранить стабильные темпы производства.