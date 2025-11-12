На заседании Госсовета РФ обсудили кадровое обеспечение проектов техлидерства

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Технологическое лидерство», посвященное вопросам кадрового обеспечения национальных проектов.

С докладами выступили представители Минтруда России, Минобрнауки России, госкорпорации «Росатом» и ведущих университетов.

Открывая совещание, Михаил Котюков отметил, что кадровый потенциал является фундаментом технологического лидерства страны.

«Минтруд России разработал пятилетний прогноз кадровой потребности в трех разрезах – отраслевом, региональном и профессионально-квалификационном. Кроме того, в соответствии с решением Совета при Президенте по науке и образованию необходимо обеспечить расчет дополнительной потребности регионов и отраслей в определенных специалистах», – подчеркнул он.

В рамках национальных проектов создаются передовые инженерные школы и молодежные лаборатории, а ведущие университеты внедряют программу «Приоритет-2030», развивая современную инфраструктуру для науки и образования.

Участники заседания обратили внимание на необходимость опережающей подготовки кадров, которая должна идти параллельно с внедрением новых технологий в производство. Особую роль в этом играет система дополнительного профессионального образования (ДПО), в том числе специализированные программы инженерных школ для подготовки специалистов нового поколения.

В завершение заседания Михаил Котюков подчеркнул важность комплексного подхода к решению задачи кадрового обеспечения:

«Сводить эти задачи только к сфере образования неправильно. Необходимо учитывать аспект производительности труда, который сегодня включает вопросы автоматизации, цифровизации процессов, внедрения новых технологий, в том числе систем искусственного интеллекта», – заключил он.