news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
7 октября 2022  12:23

На Запорожскую атомную электростанцию прибудет новая группа экспертов МАГАТЭ

news_top_970_100

На Запорожскую АЭС сегодня должна прибыть новая группа специалистов МАГАТЭ. Об этом РИА Новости сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня они должны прибыть на Запорожскую атомную электростанцию и сменить двух специалистов из Испании и Румынии. Их заменят граждане Ирландии, Канады Литвы и Словакии», — сказал он.

Сейчас на ЗАЭС находятся два представителя организации, которые проводят мониторинг ситуации на станции.

Напомним, что по указу Президента РФ Владимира Путина ЗАЭС перешла под управление России. Она находится неподалеку от Энергодара и является крупнейшей в Европе.

#спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100