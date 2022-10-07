На Запорожскую атомную электростанцию прибудет новая группа экспертов МАГАТЭ

На Запорожскую АЭС сегодня должна прибыть новая группа специалистов МАГАТЭ. Об этом РИА Новости сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня они должны прибыть на Запорожскую атомную электростанцию и сменить двух специалистов из Испании и Румынии. Их заменят граждане Ирландии, Канады Литвы и Словакии», — сказал он.

Сейчас на ЗАЭС находятся два представителя организации, которые проводят мониторинг ситуации на станции.

Напомним, что по указу Президента РФ Владимира Путина ЗАЭС перешла под управление России. Она находится неподалеку от Энергодара и является крупнейшей в Европе.