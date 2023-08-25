Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На запорожском направлении ВСУ применили запрещенное оружие
ВСУ применили фосфор на запорожском направлении в районе населенных пунктов Жеребянки и Пятихатки, сообщает РИА Новости.
Этой информацией поделился с агентством начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС РФ.
По его словам, анестезиологи своевременно обнаружили поражение фосфором и мгновенно приняли соответствующие меры. Была проведена эвакуация, осуществили санобработку.
Спикер подчеркнул, что каждый раз, когда в средствах массовой информации появляются данные о том, что страны НАТО намерены поставить Киеву вооружение, как правило на фронте оно начинает использоваться сразу.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа