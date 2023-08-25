ВСУ применили фосфор на запорожском направлении в районе населенных пунктов Жеребянки и Пятихатки, сообщает РИА Новости.

Этой информацией поделился с агентством начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС РФ.

По его словам, анестезиологи своевременно обнаружили поражение фосфором и мгновенно приняли соответствующие меры. Была проведена эвакуация, осуществили санобработку.

Спикер подчеркнул, что каждый раз, когда в средствах массовой информации появляются данные о том, что страны НАТО намерены поставить Киеву вооружение, как правило на фронте оно начинает использоваться сразу.