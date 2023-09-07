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На Запорожском направлении ВС РФ отразили 14 атак ВСУ
Российские военные отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.
По их информации, подразделения российской группировки войск авиаударами и артиллерийским огнем за минувшие сутки отразили атаки Вооруженных сил Украины в районах сел Вербовое и Работино.
Противник потерял до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две бронемашины, три авто, САУ «Гвоздика», две гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», САУ М109 Paladin, артилерийскую систему М777, британскую гаубицу FH-70, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Куковель-AD»
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