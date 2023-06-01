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На запорожском направлении РСЗО «Смерч» уничтожила пункт управления ВСУ
РСЗО «Смерч» Восточной группировки российских войск нанесла удар по украинскому пункту управления в Трудовом на запорожском направлении. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.
«Реактивной системой залпового огня „Смерч“ нанесен ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом, — доложил Чехов. — Экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-1 „Солнцепек“ поражены два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного».
Кроме того, мотострелки вскрыли и уничтожили огнем из минометов украинскую группу разведчиков севернее Лобкового, а расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» поразили живую силу противника в пунктах временной дислокации в Полтавке и Малой Токмачке.
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