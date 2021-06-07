На запись видеорегистратора попал момент страшной аварии с четырьмя пострадавшими в РТ

Накануне днем на трассе Набережные Челны – Альметьевск столкнулись две легковушки, как стало известно ИА «Татар-информ» от собственного корреспондента Валентина Кулагина.

Момент ДТП попал на запись видеорегистратора проезжающего мимо автолюбителя.

«Водитель "Лады Гранты" при выезде с прилегающей территории на трассу не уступил дорогу автомобилю, в результате чего совершил столкновение с "Ладой" 13-й модели», – прокомментировал начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.

В результате аварии тяжелые травмы получили четверо мужчин: оба водителя и по одному пассажиру из каждого авто. Их всех доставили в ближайшую больницу.

Автор фото: Валентин Кулагин.