news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 21 ноября 2025 09:03

На Западе считают, что Зеленский тянет время с новым планом урегулирования от США

Читайте нас в
Телеграм

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович считает, что ответ главы Украины Владимира Зеленского на американский мирный план по украинскому кризису является затягиванием времени. Об этом он написал в Х.

«Это пустые слова… но они не означают «нет». Скорее всего, Зеленский тянет время. Надеюсь, ему это не удастся», – пишет Кошкович.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон разработал совместно с Москвой новый план установления мира на Украине. Недавно в офисе Зеленского сообщили, что глава киевского режима уже получил проект документа и согласился работать над его корректировкой с президентом США Дональдом Трампом.

#Владимир Зеленский #Украина #эксперт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

20 ноября 2025
Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

20 ноября 2025