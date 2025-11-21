На Западе считают, что Зеленский тянет время с новым планом урегулирования от США
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович считает, что ответ главы Украины Владимира Зеленского на американский мирный план по украинскому кризису является затягиванием времени. Об этом он написал в Х.
«Это пустые слова… но они не означают «нет». Скорее всего, Зеленский тянет время. Надеюсь, ему это не удастся», – пишет Кошкович.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон разработал совместно с Москвой новый план установления мира на Украине. Недавно в офисе Зеленского сообщили, что глава киевского режима уже получил проект документа и согласился работать над его корректировкой с президентом США Дональдом Трампом.