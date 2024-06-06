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На западе Москвы мужчина открыл стрельбу по прохожим
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На западе Москвы произошла стрельба, сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, мужчина открыл огонь из ружья по прохожим.
Инцидент произошел в районе Фили-Давыдково. На улице Алексея Свиридова было обнаружено тело погибшего человека.
Стрелявший устанавливается, решается вопрос о возбуждении дела.
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