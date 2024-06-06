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Происшествия 6 июня 2024 11:21

На западе Москвы мужчина открыл стрельбу по прохожим

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На западе Москвы произошла стрельба, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, мужчина открыл огонь из ружья по прохожим.

Инцидент произошел в районе Фили-Давыдково. На улице Алексея Свиридова было обнаружено тело погибшего человека.

Стрелявший устанавливается, решается вопрос о возбуждении дела.

#стрельба
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