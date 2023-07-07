На замначальника цеха Казанского порохового завода возбудили дело за взятку

Против замначальника одного из цехов Казанского порохового завода возбуждено уголовное дело за получение взятки, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Как выяснилось, в 2022 году гендиректор фирмы, которая занимается техобслуживанием и ремонтом транспорта и спецтехники, принадлежащей Казанскому пороховому заводу, предоставила по договоренности заместителю начальника одного из цехов поддельные документы и счета на оплату якобы выполненных работ на общую сумму в 2 млн 894 тысячи рублей.

Тот, зная, что фактически работы не проводились, подписал акты сдачи-приемки и заказ-наряды. В ответ на это попросил гендиректора оказать ему услугу – отремонтировать личные автомобили его и близких родственников за счет средств фирмы, занимающейся техобслуживанием.

Таким образом фирма отремонтировала несколько иномарок по просьбе замначальника цеха на общую сумму в 554 тысячи рублей.

По данным УФСБ России по РТ, против начальника цеха возбуждено уголовное дело о получении взятки, а в отношении женщины-гендиректора фирмы по ремонту авто – дело о даче взятки.