На жалобы пассажиров в аэропорту Казани ответили, что работа идет в штатном режиме

Сегодня в аэропорту Казани пассажиры столкнулись с трудностями: их рейс могли задержать или вовсе отменить. Причиной стала непогода, которая обрушилась на республику в последние несколько дней.

Некоторые пассажиры жаловались на долгое ожидание вылета рейса. В «Татар-информ» присылали фотографии, как некоторые из пассажиров ждали, лежа на полу.

Фото: очевидцы

Другие пассажиры пожаловались на то, что, прилетев в аэропорт, им пришлось час ждать прибытия автобуса, который заберет их с взлетно-посадочной полосы. Все это время они ожидали в самолете.

Корреспонденту «Татар-информа» удалось поговорить с одной из пассажирок, которая рассказала, что должна была улететь в Москву еще сегодня утром. Однако ночью ей пришло уведомление, что ее рейс отменили, и она решила быстро купить билет другой авиакомпании.

По новому рейсу девушка должна вылететь в Москву в 13.20. Однако погода продиктовала свои условия, и рейс перенесли.

Сначала девушку вместе с другими пассажирами посадили в самолет, и они начали ожидать взлета. Однако затем их попросили покинуть воздушное судно.

Фото: очевидцы

Они дождались автобуса и вернулись обратно в здание аэропорта, где потом пробыли около двух часов. За все это время к ним ни разу не подошел представитель авиакомпании, чтобы рассказать о причине долгой задержки. Люди опаздывали на запланированные встречи и мероприятия.

Спустя время их посадили уже в другой самолет. Пилоты извинились перед пассажирами за доставленные неудобства и ближе к четырем часам вечера борт вылетел.

Как сообщил «Татар-информу» пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин, информация о том, что службы аэропорта не справляются с потоком пассажиров, не соответствует действительности. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, а его сотрудники стараются всячески оказывать помощь пассажирам.

Фото: пресс-служба аэропорта Казани

Задержанные за 11 и 12 декабря рейсы отправляются и прибывают в порядке очередности, а также в соответствии с графиком, согласованным с авиакомпаниями. На данный момент большинство из задержанных рейсов уже выполнено.

Фото: пресс-служба аэропорта Казани

«С пассажирами оставшихся задержанных рейсов взаимодействуют представители авиакомпаний в соответствии с Федеральными авиационными правилами, а также службы аэропорта. Пассажирам с детьми предоставлены комфортные комнаты матери и ребенка», – сообщил агентству Адель Гатауллин.