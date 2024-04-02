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Экономика 2 апреля 2024 07:00

На закупку видеокамер и контроллеров для светофоров в Казани направят более 81 млн рублей

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На закупку видеокамер и контроллеров для светофоров в Казани направят более 81 млн рублей

В Казани планируют усовершенствовать автоматизированную систему управления дорожным движением. На закупку и монтаж оборудования будет направлено более 81 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.

Так, подрядчик закупит и установит 13 транспортных контроллеров, необходимых для управления светофорами, 60 пунктов учета интенсивности движения и 13 обзорных видеокамер.

Средства на проведение работ выделят из бюджета России. Контракт действует до 10 сентября 2024 года.

Фото: © «Татар-информ»

#светофоры #камеры видеонаблюдения
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