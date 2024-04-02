Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На закупку видеокамер и контроллеров для светофоров в Казани направят более 81 млн рублей
В Казани планируют усовершенствовать автоматизированную систему управления дорожным движением. На закупку и монтаж оборудования будет направлено более 81 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.
Так, подрядчик закупит и установит 13 транспортных контроллеров, необходимых для управления светофорами, 60 пунктов учета интенсивности движения и 13 обзорных видеокамер.
Средства на проведение работ выделят из бюджета России. Контракт действует до 10 сентября 2024 года.
Фото: © «Татар-информ»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»