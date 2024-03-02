На закупку оборудования для программы «Наш двор» в Татарстане направлено 846 млн рублей

Для закупки оборудования по программе «Наш двор» в Татарстане направлено 845,95 млн рублей. Средства переданы «Татлизингу» для приобретения оборудования в 32 района. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявила руководитель Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Провел совещание Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Зиннатуллина напомнила, что в срок до 31 марта должен быть представлен график производства работ и установки наружного освещения по программе. Эти три вида работ входят в число гарантийных случаев, сказала она.

Итоговые схемы благоустройства дворов в 2024 году должны быть загружены до 7 марта. Однако есть районы, которые сдали их частично: в числе отстающих — Нижнекамский, Кукморский, Лаишевский, Зеленодольский. В то же время Верхнеуслонский, Елабужский, Высокогорский, Лениногорский, Заинский, Мамадышский, Нурлатский и Менделеевский справились с задачей на 100%.

По словам представителя фонда, также проводится мониторинг качества зимнего содержаний территорий, благоустроенных по «Нашему двору» в предыдущие годы. За период с 17 февраля по 2 марта текущего года от граждан поступило 33 обращения в рамках программы.