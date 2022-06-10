На закупку государственной символики для школ Кабмин выделит более 970 млн рублей
Правительство по поручению Президента России Владимира Путина выделит более 970 млн рублей на покупку государственной символики для школ. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.
«На эти деньги будут приобретены гербы Российской Федерации, флаги и флагштоки», — поясняется в сообщении.
Всего в этом году будут охвачены 11 тыс. школ в 31 российском регионе, а к 2024 году соответствующими комплектами будут обеспечены все общеобразовательные учреждения.
В январе 2020 года Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить проект по патриотическому воспитанию граждан. Постановление о снабжении образовательных организаций государственной символикой в апреле 2022 года подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.