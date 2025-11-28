На закрытии Российской студвесны один из участников сделал предложение руки и сердца

На церемонии закрытия Российской студенческой весны в Казани участник из Пермского края сделал предложение своей возлюбленной на сцене на глазах у всех студентов из 82 регионов России.

«Сегодня год с того момента, когда мы начали вести совместную жизнь и вместе преодолевать трудности. Надеюсь, и всю оставшуюся жизнь это человек со мной пробудет. Мне остаётся показать только одно», – сказал студент.

После речи юноша достал табличку с надписью «Выйдешь за меня?». После утвердительного ответа он надел кольцо на палец своей возлюбленной, а зал встретил это событие громкими аплодисментами и поздравлениями.