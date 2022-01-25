На загрязнителей воздуха в Татарстане за год наложены штрафы на 1,5 млн рублей

За 2021 год в Татарстане выявлено 453 нарушения, связанные с загрязнением атмосферного воздуха. Составлено 427 административных материалов, наложены штрафы на 1,5 млн рублей.

Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ, главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов.

«Немаловажная работа проводится министерством в рамках охраны атмосферного воздуха. Одной из наиболее частых жалоб от населения является недовольство качеством воздуха в районе Мамадышского тракта в Казани и Самосыровского полигона. От жителей начиная с 2019 года в адрес министерства поступило более 300 таких жалоб. Для решения вопроса начаты работы по рекультивации Самосыровского полигона. Окончание работ на объекте запланировано на 2024 год», — отметил он.

Кроме того, за год поступило более 20 жалоб на качество атмосферного воздуха в Нижнекамском районе, в окрестностях поселка Строителей. Выявлен источник выбросов — им оказалось ООО «Камасталь». В отношении нарушителя составлен административный протокол. Предприятием ведется работа по исполнению предписания, заказано и частично установлено новое оборудование для очистки выбросов стоимостью более 20 млн рублей.