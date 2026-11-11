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Политика 11 ноября 2026 22:14

На ЗАЭС заявили о гибели 15 сотрудников с начала апреля

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Сегодня в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской атомной электростанции, при обстреле с украинской стороны погиб еще один сотрудник ЗАЭС. Он стал пятнадцатым работником станции, погибшим с начала апреля текущего, 2026 года, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

«Наш коллега был убит ночью в собственном доме, где отдыхал после смены», – уточнили в пресс-службе.

В связи с этим в пресс-службе ЗАЭС заявили, что продолжающиеся удары Вооруженных сил Украины по Энергодару создают угрозу ядерной безопасности, поскольку условия жизни сотрудников АЭС напрямую сказываются на возможности обеспечивать ее безопасную работу.

«Безопасность станции обеспечивают прежде всего люди. Им необходимы возможность отдохнуть после смены и уверенность в том, что их семьи находятся в безопасности. Продолжая удары по городу атомщиков, киевский режим намеренно создает угрозу ядерной безопасности», – выразили уверенность в пресс-службе.

На ЗАЭС добавили, что непрекращающиеся обстрелы и их последствия усиливают усталость населения. Возникают перебои в электро- и водоснабжении, проблемы с отоплением.

#Запорожская область #аэс #спецоперация
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