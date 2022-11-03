На ЗАЭС предотвратили теракт – устроить взрыв намеревался один из сотрудников станции

На атомной станции в Запорожье удалось предотвратить теракт, который готовился с весны по указу киевских властей, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, на территории ЗАЭС обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный украинскими военными еще в феврале – марте.

«На Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского», — цитирует Рогова РИА Новости. По его словам, устроить подрыв должен был один из сотрудников станции, которого намеревалось завербовать СБУ.

Целью планировавшегося теракта был подрыв тепломагистрали, которая связывает станцию с Энергодаром. Таким образом, жителей оставили бы без тепла предстоящей зимой.

Напомним, расположенная рядом с Энергодаром Запорожская АЭС — самая крупная в Европе. Имеет шесть энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000/320. Регулярно подвергается обстрелам, в которых украинские и российские стороны винят друг друга. При этом с 28 февраля станция находится под контролем российских военных.