На забеге «Цепная реакция» в Менделеевске представят кухню народов России

23 мая на благотворительном забеге «Цепная реакция» в Менделеевске участникам представят национальную кухню народов России. В Год единства народов России на трассе появятся гастрономические точки с блюдами народов Поволжья и национально-культурных автономий района. Об этом рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров сообщил, что гостей забега традиционно будут угощать местными коймаками – оладьями по менделеевскому рецепту, которые выпекают прямо на трассе в передвижной печи. В этом году к угощениям добавятся блюда национальных кухонь народов, проживающих в Приволжском федеральном округе.

«Да, мы планируем готовить плов, блинчики, разные изделия выпечки. У нас будут пятачки, где каждый человек сможет остановиться, попить чай, покушать», – рассказал Искандаров.

Заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин отметил, что именно народная атмосфера стала одной из главных особенностей менделеевского забега.

По его словам, в большинстве крупных марафонов точки питания ограничиваются водой, фруктами и спортивным питанием, однако в Менделеевске жители сами начали создавать для спортсменов настоящие гастрономические площадки.

«В деревне Бизяки начали печь блины, ставить чай, делать губадью, национальные пироги. Люди бежали вдоль частного сектора, а жители выходили из домов и ставили точки питания», – рассказал он.

Разбежкин отметил, что необычный формат быстро стал узнаваемой чертой забега. По его словам, участники из других городов специально возвращаются в Менделеевск ради атмосферы и национальных угощений.

«Коллеги из Москвы спрашивали: почему у вас мясом кормят, пирогами, где изотоники и бананы? А мы говорим – это менделеевская особенность», – поделился он.

В этом году организаторы хотят сделать гастрономическую часть еще масштабнее и приглашают представителей разных национальностей присоединиться к празднику со своими блюдами.

«Если есть желающие хотя бы пару пирогов или каких-то своих национальных блюд принести, мы их поддержим, дадим место, электричество, воду. А уж остановятся бегуны или нет – зависит от того, кто бежит на результат, а кто ради атмосферы», – добавил Разбежкин.

Благотворительный забег «Цепная реакция» пройдет в Менделеевске 23 мая и откроет серию забегов химической отрасли в России. Затем к проекту присоединятся Мелеуз, Кемерово и Ангарск.