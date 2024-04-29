На Южный Сабантуй в Сочи приехали делегации из более чем 20 регионов России

В Сочи накануне стартовал V Южный Сабантуй. В Адлерский парк культуры и отдыха приехали гости и делегации из 21 региона России. Организатором праздника выступил Зеленодольский район, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Приветственное письмо Раиса Татарстана зачитал первый заместитель председателя национального совета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

«Это первый Сабантуй в этом году, всего запланировано проведение 399 Сабантуев в 62 регионах России и 39 странах Зарубежья», — отметил Шакиров.

В событии принимает участие и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Южный Сабантуй — это добрая традиция, которая объединяет татар по всему миру. Юбилейный пятый Южный Сабантуй мы проводим в Сочи. Благодарю за сотрудничество Всемирный конгресс татар, администрацию города Сочи, организацию „Татары Сочи“ и всех гостей, кто сегодня с нами!» — сказал он.

Концерт состоялся при участии звезд татарской эстрады Зайнаб Фахретдиновой и Зуфара Билалова, Дили и Булата Нигматуллиных, Рустама Насыбуллина, фолк-группы «Закария», ансамбля «Бермянчек» и коллективов Зеленодольска.

Программа также включает традиционные игры, национальную борьбу «Корэш», мастер-классы, угощения. Для гостей открыта выставка музея имени великого татарского просветителя Каюма Насыри.

Напомним, в прошлом году IV Южный Сабантуй проходил в ауле Малый Барханчак Ипатовского района Ставропольского края.