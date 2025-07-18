На Южном Урале нашли следы металлургии пятитысячелетней давности

Археологи и студенты ЧелГУ обнаружили в Челябинской области доказательства существования металлургии на Урале еще в медно-каменном веке. Об этом сообщает «Инфо24».

Работы проходят на стоянке «Михеевская 2» в Карталинском районе – здесь с 2022 года ведутся масштабные раскопки. Как рассказала директор учебно-научного центра ЧелГУ Елена Куприянова, это – один из крупнейших проектов в истории уральской археологии: было исследовано более шести тысяч квадратных метров, а количество находок превысило 20 тысяч.

Среди наиболее значимых находок – артефакты, подтверждающие наличие металлургии в энеолите. Ранее подобных свидетельств в регионе не находили. Ученые обнаружили шлаки, остатки печи и предмет, напоминающий форму для отливки металла.

Кроме того, на территории бывшего Новониколаевского рудника археологи нашли редкие захоронения людей, живших более пяти тысяч лет назад. В ту эпоху умерших редко хоронили и не отмечали места их погребений, поэтому такие находки считаются уникальными. Среди артефактов также был найден бронзовый браслет.

Все предметы после тщательного анализа пополнят коллекцию Музея археологии и этнографии ЧелГУ.