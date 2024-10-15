На юго-западе Москвы взорвали автомобиль, три человека пострадали

Взрывное устройство сработало под днищем автомобиля на юго-западе Москвы. В результате пострадали три человека, в том числе 6-летний ребенок. Об этом сообщили в ГСУ СК по Москве.

«В связи с произошедшим инцидентом в юго-западной части города, в результате которого был поврежден автомобиль, травмы получили трое граждан, среди которых есть малолетний. Следственные органы ГСУ СК РФ по Москве начали уголовное разбирательство о покушении на убийство нескольких лиц», — указано в пресс-релизе.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, одним из пострадавших является столичный бизнесмен.