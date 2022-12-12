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Ру Тат
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Экономика
12 декабря 2022  22:55

На юго-востоке Турции открыли месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей

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На юго-востоке Турции открыли месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей

На юго-востоке Турции, в провинции Ширнак, обнаружено месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей. Об этом рассказал Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабмина, передает ТАСС.

«Мы обнаружили 150 млн чистых запасов нефти в окрестностях горы Габар. Это одни из десяти крупнейших залежей на суше, открытых в 2022 году», – рассказал глава государства.

По его словам, запасы оцениваеются примерно на 12 млрд долларов. 

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