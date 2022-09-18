На юго-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2

На юго-востоке Тайваня произошло сильное землетрясение. Власти острова оценили его магнитуду в 6,8, Геологическая служба США — в 7,2. Информации о погибших на данный момент нет, передает РБК.

Первые подземные толчки были зафиксированы в 9.44 по московскому времени. Эпицентр находился в районе Юйцзин, очаг залегал на глубине около 10 километров, отмечает ТАСС.

Из-за землетрясения обрушился продовольственный магазин в уезде Хуалянь на востоке острова. Под завалами оказались два человека, информирует агентство «Рейтер».

Upd (12.25): Кроме того, по данным агентства, с моста упал автомобиль с тремя людьми, они госпитализированы. Также на востоке Тайваня сошли с рельсов три вагона поезда. Из поезда вывели около 20 человек, один из них пострадал.

Толчки ощущались по всему острову, включая его столицу — Тайбэй. При этом заводы по производству полупроводников отчитались, что землетрясение никак не повлияло на их работу. В США и Японии выпустили предупреждения о цунами, которые впоследствии были отменены.