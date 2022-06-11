На юге России вновь продлен режим временного ограничения полетов

На юге России вновь продлили режим временного ограничения полетов. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

«Режим <…> продлен до 18 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», – говорится в сообщении.

Самолеты не могут летать в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Курск, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Для перевозки пассажиров авиакомпании могут использовать аэропорты Волгограда, Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Москвы.

Остальные аэропорты страны работают штатно.