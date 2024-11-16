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Происшествия 16 ноября 2024 09:24

На юге Кузбасса при обрушении на шахте пострадал один человек

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На юге Кузбасса в шахте обрушилась кровля. Под завалом оказался рабочий. Еще один пострадал, всего эвакуированы 183 шахтера. Об этом сообщили в МЧС России.

Как передает ТАСС, обрушение горной массы произошло после подземного толчка сегодня ночью. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Позднее в чрезвычайном ведомстве сообщили о том, что в шахте «Таштагольская» произошел повторный горный удар. Спасатели МЧС России отходят на безопасное расстояние, работы приостановлены. Пострадавших при повторном обрушении нет.

#кузбасс #шахта
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