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На юге Кузбасса при обрушении на шахте пострадал один человек
На юге Кузбасса в шахте обрушилась кровля. Под завалом оказался рабочий. Еще один пострадал, всего эвакуированы 183 шахтера. Об этом сообщили в МЧС России.
Как передает ТАСС, обрушение горной массы произошло после подземного толчка сегодня ночью. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Позднее в чрезвычайном ведомстве сообщили о том, что в шахте «Таштагольская» произошел повторный горный удар. Спасатели МЧС России отходят на безопасное расстояние, работы приостановлены. Пострадавших при повторном обрушении нет.
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