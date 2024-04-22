На юге Китая произошло сильнейшее за 50 лет наводнение

По последней информации, более 83 тыс. человек были эвакуированы на юге Китая в результате сильного наводнения, которое стало самым сильным за последние 50 лет, сообщили «Известия».

Около 1,16 млн домохозяйств остались без электроэнергии из-за ураганов, а более 1 тыс. школ были закрыты.

Дожди и ураганы, начавшиеся 18 апреля, вызвали оползни в гористой местности и привели к превышению уровня рек, что сказалось на связи с поселком Цзянвань в провинции Гуандун, где проживает около 3,6 тыс. человек.

21 апреля связь с этим населенным пунктом была прервана, однако только сегодня, 22 апреля, удалось частично восстановить связь с помощью спутниковой связи и дронов. Команда спасателей, состоящая из 80 человек, смогла достигнуть поселка и обнаружила там массовые оползни.

По данным агентства, это событие имеет серьезные последствия не только для жителей, но и для экономической стабильности страны. Провинция Гуандун является одной из самых густонаселенных и богатых в Китае, с населением более 127 млн человек. Она является экономическим и производственным центром, поэтому сильное наводнение представляет угрозу для этой области.