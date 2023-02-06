На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Казахстана. Жители некоторых населенных пунктов ощущали подземные толчки силой 2-3 балла. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию МЧС Казахстана.

«Эпицентр землетрясения расположен в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.4. Глубина 5 км», – сказано в отчете сейсмологов.

Отмечается, что подземные толчки фиксировали в 16.02 по московскому времени: их сила в городе Тараз составляла 2 балла, в Шымкенте – 2-3 балла, в поселке Темирлан – 3 балла по шкале МSК-64.